Силовики пришли на вечеринку в честь святого Валентина в отель Savoy в Москве

Как сообщает Telegram-канал SHOT, всё произошло около полуночи на улице Рождественка, где расположен отель. Люди в масках ворвались в помещение и положили посетителей лицом в пол. Силовики начали обыск людей. На полу лежали пакетики с неизвестным порошком.