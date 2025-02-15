На параде в Филадельфии произошла стрельба, пострадали два человека

Во время парада в Филадельфии произошла стрельба, в результате которой пострадали две женщины, сообщает телеканал CBS со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошел в пятницу на бульваре Бена Франклина, где проходило праздничное шествие в честь победы команды Philadelphia Eagles в Супербоуле. Причины случившегося пока не установлены.
По информации телеканала, обе пострадавшие получили ранения в ногу и самостоятельно обратились за медицинской помощью в специальную палатку, развернутую на месте мероприятия. Их состояние оценивается как стабильное.
Ранее сообщалось, как в ходе стрельбы у клуба в Краснодаре в ночь на 9 февраля в бойца ММА Руслана Крайнова попали три пули — в глаз, в ногу и в спину.