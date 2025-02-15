Студент по заданию СБУ поджег станцию сотовой связи в Мирном

По словам собеседника, во вторник вечером в полицию позвонил мужчина и сообщил, что недалеко от города Мирный горит станция сотовой связи. По подозрению в причастности к преступлению был задержан 20-летний студент Мирнинского регионального технического колледжа.
«Юноша рассказал, что спецслужбы Украины, с которыми он общался через мессенджер, пообещали ему 27 тысяч рублей за поджог станции сотовой связи», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.