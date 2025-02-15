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Студент по заданию СБУ поджег станцию сотовой связи в Мирном

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Студент Мирнинского регионального технического колледжа по заданию спецслужб Украины поджег станцию сотовой связи, возбуждено уголовное дело о диверсии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

По словам собеседника, во вторник вечером в полицию позвонил мужчина и сообщил, что недалеко от города Мирный горит станция сотовой связи. По подозрению в причастности к преступлению был задержан 20-летний студент Мирнинского регионального технического колледжа.

«Юноша рассказал, что спецслужбы Украины, с которыми он общался через мессенджер, пообещали ему 27 тысяч рублей за поджог станции сотовой связи», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.