Два человека погибли при падении автобуса с моста в Перу

В Перу обрушение моста привело к падению автобуса в реку, в результате чего погибли два человека и 38 получили ранения. Как сообщает местное подразделение радиокомпании Voice of America, инцидент произошел 14 февраля.
По данным представителя службы по борьбе со стихийными бедствиями Сесилии Мартино, конструкция моста рухнула в момент, когда по нему двигался автобус с более чем 50 пассажирами. Обрушение привело к крушению транспортного средства.
Глава управления по рискам стихийных бедствий и национальной обороне в сфере здравоохранения Давид Апонте уточнил, что пострадавших доставили в больницы Чанкая и Хуарала. Большинство из них получили травмы различной степени тяжести.
Согласно информации полиции, среди погибших — водитель и один из пассажиров двухэтажного автобуса. В реку также упал легковой автомобиль.
Очевидцы рассказали, что мост разломился на три части, а автобус оказался в самой нижней из них. Это привело к затоплению салона водой реки Чанкай.
Министр транспорта и коммуникаций Рауль Перес заявил, что будет проведено расследование, которое установит, выполняла ли компания, ответственная за обслуживание дороги и сбор платы за проезд, свои обязательства.
Ранее обрушился мост через реку Большая Уссурка в Красноармейском округе Приморского края.