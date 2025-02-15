На Бали задержали россиянку

По его данным, задержание произошло 9 февраля в международном аэропорту Денпасара, когда гражданка РФ собиралась вылететь в Сингапур.
«Глава иммиграционного офиса аэропорта Винарко пояснил, что на основании расследования, проведенного киберподразделением иммиграционного офиса, было установлено, что (задержанная — ред.) нарушила условия туристической визы, открыв нелегальный салон красоты на Бали», — сообщает иммиграционная служба на своем сайте.
Согласно данным иммиграционного контроля, гражданка России въехала на территорию Индонезии, используя визу по прибытии. Этот тип визы в Индонезии можно использовать только для деловых целей и туризма.
В настоящее время россиянка находится в иммиграционном центре аэропорта Денпасара, где проходит дальнейшее расследование.
«Мы намерены принять решительные меры против всех форм нарушений иммиграционного законодательства, совершаемых иностранными гражданами», — подчеркнул Винарко.