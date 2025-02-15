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На Бали задержали россиянку

ДЖАКАРТА, 15 фев — РИА Новости. Власти индонезийского острова Бали задержали гражданку России по подозрению в открытии нелегального салона красоты, иммиграционная служба узнала о предполагаемом нарушении благодаря действиям своего киберподразделения, говорится в пресс-релизе ведомства.

Источник: © РИА Новости

По его данным, задержание произошло 9 февраля в международном аэропорту Денпасара, когда гражданка РФ собиралась вылететь в Сингапур.

«Глава иммиграционного офиса аэропорта Винарко пояснил, что на основании расследования, проведенного киберподразделением иммиграционного офиса, было установлено, что (задержанная — ред.) нарушила условия туристической визы, открыв нелегальный салон красоты на Бали», — сообщает иммиграционная служба на своем сайте.

Согласно данным иммиграционного контроля, гражданка России въехала на территорию Индонезии, используя визу по прибытии. Этот тип визы в Индонезии можно использовать только для деловых целей и туризма.

В настоящее время россиянка находится в иммиграционном центре аэропорта Денпасара, где проходит дальнейшее расследование.

«Мы намерены принять решительные меры против всех форм нарушений иммиграционного законодательства, совершаемых иностранными гражданами», — подчеркнул Винарко.