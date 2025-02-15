Пьяный челябинец из ревности убил друга возлюбленной и теперь сядет

Как установило следствие, 39-летний мужчина и его 36-летний знакомый выпили очень много алкоголя и затеяли ссору. Точкой их преткновения стала женщина, с которой старший товарищ некоторое время жил в одной квартире, а его младший «коллега по бутылке» продолжал поддерживать дружеские отношения. Слово за слово, и между двумя пьяными гражданами завязалась драка, закончившаяся несколькими ударами ножом в грудь 36-летнего южноуральца.