Пьяный челябинец из ревности убил друга возлюбленной и теперь сядет

Как установило следствие, 39-летний мужчина и его 36-летний знакомый выпили очень много алкоголя и затеяли ссору. Точкой их преткновения стала женщина, с которой старший товарищ некоторое время жил в одной квартире, а его младший «коллега по бутылке» продолжал поддерживать дружеские отношения. Слово за слово, и между двумя пьяными гражданами завязалась драка, закончившаяся несколькими ударами ножом в грудь 36-летнего южноуральца.
Убийство не оставили без внимания правоохранительные органы. Преступника нашли, задержали и предали суду. Собранных СУ СКР по Челябинской области доказательств оказалось достаточно, чтобы отправить челябинца в колонию строгого режима на девять лет. Кроме того, суд обязал фигуранта уголовного дела выплатить семье погибшего миллион рублей.