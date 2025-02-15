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Экс-главу управления Росавиации будут судить за взятку

МАГАДАН, 15 фев — РИА Новости. Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации, которого обвиняют в мошенничестве, присвоении денег и получении взятки в крупном размере, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Источник: © РИА Новости

«По версии следствия, в октябре 2023 года 49-летний мужчина получил от руководителя авиационного предприятия взятку в виде услуги имущественного характера — прогулочного полета на вертолете по территории Магаданской области стоимостью 315 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе при проведении проверок и выдаче необходимых документов, в том числе сертификата эксплуатанта», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в период с 2018 по 2024 годы обвиняемый, используя служебное положение, присвоил около миллиона рублей, завысив в авансовых отчетах стоимость понесенных командировочных расходов по оплате найма жилья.

«Также, злоупотребив доверием подчиненных сотрудников, мужчина похитил почти 2 миллиона рублей, выплаченных в качестве оплаты командировочных расходов и премиального вознаграждения работникам управления. Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Магаданский городской суд Магаданской области. Дальневосточный транспортный прокурор также обратился в суд с иском о взыскании с обвиняемого причиненного бюджету Российской Федерации ущерба», — уточнило ведомство.