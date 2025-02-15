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Крупный пожар вспыхнул в пригороде Алматы (фото)

В городе Каскелен, расположенном в Алматинской области, горел рынок стройматериалов, передает NUR.KZ со ссылкой на информацию МЧС в Telegram. Площадь пожара составила 132 м².

Источник: МЧС РК

Сегодня на пульт гарнизона Алматинской области поступило сообщение о пожаре на территории рынка строительных материалов города Каскелен.

"По прибытии огнеборцы констатировали возгорание 3 металлических бутиков контейнерного типа со строительными материалами. Обнаружив угрозу распространения на соседние конструкции, руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства.

Благодаря верно выбранной тактике тушения пожара и бесперебойному обеспечению водой вскоре угроза была снята. Пожар ликвидирован на площади 132 м². Пострадавших удалось избежать", — рассказали в Министерстве по ЧС РК.

МЧС обращает внимание предпринимателей на важность соблюдения правил пожарной безопасности.

МЧС
пожары