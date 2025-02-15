В семи российских городах временно ограничили работу аэропортов

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA); Владикавказ (Беслан; URMO); Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW); Грозный (Северный; URMG); Калуга (Грабцево; UUBC); Саратов (Гагарин; UWSG); Ульяновск», — говорится в сообщении.