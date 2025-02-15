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В семи российских городах временно ограничили работу аэропортов

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова, Ульяновска, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.

Источник: © РИА Новости

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA); Владикавказ (Беслан; URMO); Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW); Грозный (Северный; URMG); Калуга (Грабцево; UUBC); Саратов (Гагарин; UWSG); Ульяновск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.