На предприятии в Калужской области начался пожар после падения БПЛА

Ранее об атаке БПЛА сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, беспилотники были уничтожены в Ростове-на-Дону, в Чертковском и Шолоховском районах. В ночь на 15 февраля угрозу атаки БПЛА объявляли в Саратовской, Самарской и Курской областях.