Прокуратура Иркутской области предупредила жителей о вербовке в интернете

— Вербовка через социальные сети — это реальная угроза, которая может затронуть любого, особенно подростков. Есть несколько признаков подозрительных действий, которые могут указывать на попытку вербовки: это необычные просьбы, например, просят отправить личные фото или видео; обещают деньги или какую-то выгоду за выполнения каких-либо их просьб, Также доходит до запугивания и угроз так, что жертва находится под постоянным давлением, — рассказали в ведомстве.