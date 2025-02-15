Прокуратура Иркутской области предупредила жителей о вербовке в интернете

Прокуратура Иркутской области предупреждает жителей о вербовке через социальные сети. Угроза актуальна особенно для подростков. Злоумышленники начинают диалог с невинных разговоров, манипулируют и заставляют нарушить закон.
— Вербовка через социальные сети — это реальная угроза, которая может затронуть любого, особенно подростков. Есть несколько признаков подозрительных действий, которые могут указывать на попытку вербовки: это необычные просьбы, например, просят отправить личные фото или видео; обещают деньги или какую-то выгоду за выполнения каких-либо их просьб, Также доходит до запугивания и угроз так, что жертва находится под постоянным давлением, — рассказали в ведомстве.
Прокуратура призывает жителей обращать внимание на то, как себя ведет собеседник. Если угрожает вам или вашим близким, а также заставляет делать что-то против вашей воли, это явный сигнал о попытке вербовки. Следует тут же прекратить общение и заявить в полицию.