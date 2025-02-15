Пожар на Центральном рынке в Симферополе потушили

Торговые павильоны загорелись в пятницу около 20.30. Первоначально площадь пожара составляла около трехсот квадратных метров, но из-за ветра он быстро распространялся на соседнее здание. Близлежащие улицы были оцеплены. К 21:30 огонь разросся уже на тысячу «квадратов». Около 22:00 пожар на рынке был локализован на 1000 квадратных метрах. Пострадавших при возгорании нет.