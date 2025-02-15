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Пожар на Центральном рынке в Симферополе потушили

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости Крым. Спасатели полностью потушили возгорание на Центральном рынке в Симферополе. Об этом сообщили в МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«Пожар в Симферополе полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Торговые павильоны загорелись в пятницу около 20.30. Первоначально площадь пожара составляла около трехсот квадратных метров, но из-за ветра он быстро распространялся на соседнее здание. Близлежащие улицы были оцеплены. К 21:30 огонь разросся уже на тысячу «квадратов». Около 22:00 пожар на рынке был локализован на 1000 квадратных метрах. Пострадавших при возгорании нет.

В связи с возгоранием в торговом центре прокуратура начала проверку. На месте происшествия работал исполняющий обязанности прокурора Центрального района города Павел Дашковский.

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