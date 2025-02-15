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Четыре человека пострадали в результате ДТП с автобусом в Красноярске

В результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ, за рулем которого находился несовершеннолетний водитель, с автобусом МАЗ в Красноярске пострадали четыре человека. Об этом 15 февраля сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что дорожная авария произошла на улице Ленина в центре города, где 17-летний водитель не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом МАЗ. Установлено, что пассажиры и водитель легкового автомобиля пристегнуты не были.

«В результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля ВАЗ, которые бригадой скорой помощи доставлены в медицинское учреждение для дальнейшего обследования», — заявило ведомство в своем Telegram-канале.

При этом в отношении законного представителя несовершеннолетнего водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию»).

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.

В Севастополе 12 февраля на улице Павла Кочергина 15-летний водитель мопеда Racer столкнулся с автомобилем Suzuki, движущимся по встречной полосе. В результате ДТП пострадали два подростка: несовершеннолетний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, и его 14-летний пассажир. Они передвигались на мопеде без мотошлемов.