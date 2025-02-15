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Житель Уральска избил соседку за громкую музыку

В Уральске суд рассмотрел дело об избиении женщины, у которой произошёл конфликт с соседом из-за громкой музыки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «Мой город».

Источник: Baigenews

Согласно материалам дела, инцидент произошёл 2 декабря прошлого года около 18:00.

Жительница Уральска громко слушала музыку в своей квартире. Это не понравилось её соседу. Он решил утихомирить ей и постучался в дверь. Женщина не открыла. Тогда разъярённый сосед разбил окно входной двери, зашел в квартиру, отыскал соседку и несколько раз ударил по голове и телу. Далее схватил женщину и ударил её головой об стену, а затем покинул квартиру.

рассказали в пресс-службе суда

Сам подсудимый вину признал и полностью раскаялся. Потерпевшая просила назначить особые требования в отношении подсудимого и в части меры наказания оставляет на усмотрение суда.

Суд признал мужчину виновным по статье 109 УК РК «Побои» и решил привлечь его к общественным работам на 40 часов.

Приговор суда вступил в законную силу.