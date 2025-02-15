Житель Уральска избил соседку за громкую музыку

Жительница Уральска громко слушала музыку в своей квартире. Это не понравилось её соседу. Он решил утихомирить ей и постучался в дверь. Женщина не открыла. Тогда разъярённый сосед разбил окно входной двери, зашел в квартиру, отыскал соседку и несколько раз ударил по голове и телу. Далее схватил женщину и ударил её головой об стену, а затем покинул квартиру.