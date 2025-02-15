Защита просила отменить пожизненный приговор майору Евсюкову

По словам защиты, пострадавший выбросил свой ботинок, повреждённый пулей, поэтому есть основания полагать, что отверстия в нем могли появиться не от выстрела Евсюкова, а от любого другого. А выданные потерпевшим гильзы и пуля, как утверждал адвокат, могли быть найдены им у торгового центра.