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Защита просила отменить пожизненный приговор майору Евсюкову

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Защита бывшего майора Дениса Евсюкова, пожизненно осужденного после стрельбы в московском супермаркете, хотела отменить приговор, ссылаясь на нарушения, которые касаются, в том числе простреленного ботинка одного из пострадавших, стало известно из судебных документов по делу, которые изучило РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

В апреле 2009 года Евсюков в состоянии опьянения открыл стрельбу в супермаркете «Остров» на юге Москвы. Погибли двое человек, более 20 признаны потерпевшими. После этого последовали кадровые отставки в рядах милиции.

Один из представителей защиты еще в 2010 году указывал на необходимость приговор «отменить, уголовное дело направить на новое судебное разбирательство». Среди причин — показания потерпевшего, который заявлял в суде о ранении в ногу у гаражей.

По словам защиты, пострадавший выбросил свой ботинок, повреждённый пулей, поэтому есть основания полагать, что отверстия в нем могли появиться не от выстрела Евсюкова, а от любого другого. А выданные потерпевшим гильзы и пуля, как утверждал адвокат, могли быть найдены им у торгового центра.

Однако Верховный суд оставил приговор в силе. Евсюков может просить об УДО, лишь отсидев 25 лет.