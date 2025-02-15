Защита просила отменить пожизненный приговор майору Евсюкову

В апреле 2009 года Евсюков в состоянии опьянения открыл стрельбу в супермаркете «Остров» на юге Москвы. Погибли двое человек, более 20 признаны потерпевшими. После этого последовали кадровые отставки в рядах милиции.
Один из представителей защиты еще в 2010 году указывал на необходимость приговор «отменить, уголовное дело направить на новое судебное разбирательство». Среди причин — показания потерпевшего, который заявлял в суде о ранении в ногу у гаражей.
По словам защиты, пострадавший выбросил свой ботинок, повреждённый пулей, поэтому есть основания полагать, что отверстия в нем могли появиться не от выстрела Евсюкова, а от любого другого. А выданные потерпевшим гильзы и пуля, как утверждал адвокат, могли быть найдены им у торгового центра.
Однако Верховный суд оставил приговор в силе. Евсюков может просить об УДО, лишь отсидев 25 лет.