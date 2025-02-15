Полицейский из Забайкалья обвиняется в браконьерстве

— Преступление было совершенона территории Улётовского района Забайкальского края. Ущерб от незаконной рубки оценивается следствием в сумму более 150 тыс. рублей. По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали СУ СК России по Забайкальскому краю.