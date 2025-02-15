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Полицейский из Забайкалья обвиняется в браконьерстве

В отношении сотрудника заведено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкальском крае заведено уголовное дело из-за незаконной вырубки деревьев. Подозреваемый — сотрудник полиции, один из руководителей ОМВД России по Улётовскому району. Следователи считают, что мужчина, используя служебное положение, вместе со знакомыми вырубил и вывез более 500 кубометров древесины.

— Преступление было совершенона территории Улётовского района Забайкальского края. Ущерб от незаконной рубки оценивается следствием в сумму более 150 тыс. рублей. По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали СУ СК России по Забайкальскому краю.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ продолжают проводить следственные действия в отношении полицейского и его сообщников.