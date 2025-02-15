В Казахстане раскрыты крупные финансовые преступления

По данным ведомства, в Алматы оперативники криминальной полиции задержали гражданина, находившегося в международном розыске по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в ноябре 2023 года он, представляясь предпринимателем, предложил потерпевшему участие в тендере с высокой прибылью, после чего завладел свыше чем 76 млн тенге и автомобилем Lexus 570.