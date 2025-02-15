«Я все улажу»: соседка по квартире обокрала хабаровчанку и сбежала

Жительница Хабаровска обнаружила, что с ее кредитной карты исчезли 35 тысяч рублей. Позже выяснилось, что деньги перевела ее бывшая соседка по квартире. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В ноябре прошлого года женщины познакомились в хостеле и решили вместе арендовать жилье. Спустя месяц одной из них пришло уведомление о просрочке по кредиту, хотя займов она не оформляла.
Проверив баланс, хабаровчанка заметила переводы на неизвестные счета. Она спросила у соседки, не знает ли та, в чем дело. Женщина пообещала разобраться, но вскоре съехала.
«Полицейские выяснили новый адрес подозреваемой и задержали. 23-летняя женщина призналась, что знала пароль от карты и переводила деньги через банкомат. Похищенное она обналичила и потратила», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
Против нее завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас она находится под подпиской о невыезде.