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«Я все улажу»: соседка по квартире обокрала хабаровчанку и сбежала

В Хабаровске женщина обокрала свою соседку по квартире.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Хабаровска обнаружила, что с ее кредитной карты исчезли 35 тысяч рублей. Позже выяснилось, что деньги перевела ее бывшая соседка по квартире. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В ноябре прошлого года женщины познакомились в хостеле и решили вместе арендовать жилье. Спустя месяц одной из них пришло уведомление о просрочке по кредиту, хотя займов она не оформляла.

Проверив баланс, хабаровчанка заметила переводы на неизвестные счета. Она спросила у соседки, не знает ли та, в чем дело. Женщина пообещала разобраться, но вскоре съехала.

«Полицейские выяснили новый адрес подозреваемой и задержали. 23-летняя женщина призналась, что знала пароль от карты и переводила деньги через банкомат. Похищенное она обналичила и потратила», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

Против нее завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас она находится под подпиской о невыезде.