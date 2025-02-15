Во дворе дома в Уфе водитель сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Вчера вечером, 14 февраля, в Уфе неизвестный сбил на автомобиле подростка и скрылся с места ДТП. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария случилась во дворе напротив дома № 13 по проспекту Октября. 13-летняя девочка в результате происшествия получила различные травмы. Она обратилась в больницу, после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.
Водитель покинул место дорожного происшествия.
По факту аварии начато административное разбирательство. ГАИ просит всех, кто был очевидцем случившегося или обладает какой-либо информацией об инциденте, позвонить по телефону дежурной части ДПС
— Конфиденциальность гарантируется! — заверили в дорожной полиции.