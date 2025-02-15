В Ростове обломки БПЛА пробили крышу дома на Западном

В Ростове в ночь на субботу, 15 февраля, была отражена атака вражеских БПЛА. Как сообщил врио губернатора Донского края Юрий Слюсарь, обошлось без жертв.
Однако в Железнодорожном районе города, на улице Ермака, обломки БПЛА упали на кровлю частного дома и повредили ее. К счастью, жильцы дома не пострадали.
— Для обезвреживания упавших обломков была вызвана группа взрывотехников. Я поручил Александру Юрьевичу Скрябину организовать на месте необходимую работу для обеспечения безопасности жителей пострадавшего и соседних домов, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Также глава Ростовской области сообщил, что атаке БПЛА подверглись Чертковский и Шолоховский районы. Наши силы ПВО успешно отразили ее.