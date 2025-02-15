В Ташкенте ликвидирована очередная нарколаборатория в квартире: силовики изъяли более 23 кг запрещенных веществ

Лаборатория в квартире многоэтажки
Оперативники давно вели наблюдение за подозреваемыми. В ходе мероприятий удалось выяснить, что один из членов преступной группы арендовал квартиру в Юнусабадском районе столицы, где и была организована лаборатория по производству наркотиков. В ходе осмотра помещения в присутствии понятых силовики обнаружили оборудование для изготовления запрещенных веществ.
Помимо этой квартиры, обыски прошли еще в двух жилых помещениях — в Учтепинском районе Ташкента и Ташкентском районе Ташкентской области. Там также находились партии сильнодействующих веществ, прекурсоры и лабораторное оборудование.
Что удалось изъять?
В ходе операции правоохранители изъяли: 19,2 кг прегабалина, 2,9 кг тропикамида, 1,2 кг трилона, 20 литров соляной кислоты и 1 746 единиц лабораторного оборудования и принадлежностей.
Кроме того, в квартирах были найдены электронные весы, лабораторные колбы, миксеры и пластиковые емкости для хранения наркотиков.
Расследование продолжается
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Правоохранители продолжают работу по выявлению и пресечению деятельности преступных группировок, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, и призывают граждан сообщать о подозрительных лицах, которые могут быть причастны к изготовлению или распространению запрещенных веществ.