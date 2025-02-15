В Ташкенте ликвидирована очередная нарколаборатория в квартире: силовики изъяли более 23 кг запрещенных веществ

Оперативники давно вели наблюдение за подозреваемыми. В ходе мероприятий удалось выяснить, что один из членов преступной группы арендовал квартиру в Юнусабадском районе столицы, где и была организована лаборатория по производству наркотиков. В ходе осмотра помещения в присутствии понятых силовики обнаружили оборудование для изготовления запрещенных веществ.