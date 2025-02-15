Под Ростовом глава семьи спас жену и дочь из пожара

В Неклиновском районе Ростовской области случился серьезный пожар, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. ЧП произошло в селе Приморка. Семья уже спала, но, к счастью, мужчина почувствовал запах дыма.
Он мигом проснулся. Пламя охватило пристройку. Дончанин не растерялся: выбил окно, разбудил жену и дочь и помог всем выбраться.
— Возгорание на 64 квадратных метрах потушили 15 специалистов с помощью 4 единиц техники МЧС России. Предположительно, все случилось из-за короткого замыкания проводки в деревянной пристройке, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.