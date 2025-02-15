Минчанин прокатился на эскалаторе и лишился 700 рублей

«Оперативники установили, что имущество заявителя было похищено в момент его передвижения на эскалаторе. Следующий за ним 36-летний посетитель центра, заметив купюры, наступил на них. В конце пути фигурант поднял имущество и забрал деньги себе», — рассказали в милиции.