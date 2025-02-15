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Минчанин прокатился на эскалаторе и лишился 700 рублей

Минчанин прокатился на эскалаторе в торговом центре и лишился 700 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В ГУВД Мингорисполкома рассказали, что произошло после того, как минчанин выронил из кармана брюк 700 рублей.

Минчанин обратился в милицию и сообщил, что во время посещения торгового центра он выронил из кармана брюк около 700 рублей.

«Оперативники установили, что имущество заявителя было похищено в момент его передвижения на эскалаторе. Следующий за ним 36-летний посетитель центра, заметив купюры, наступил на них. В конце пути фигурант поднял имущество и забрал деньги себе», — рассказали в милиции.

Выяснилось , что задержанный — студент одного из учебных заведений столицы и ранее к ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело за кражу.

Ранее мы писали, что под Хойниками милиционеры застрелили волка, который забрался в деревню и убивал собак: «Люди боялись выходить на улицу».

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