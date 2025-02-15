На Байкале хивус столкнулся со стоящим на льду вездеходом

Инцидент произошел вечером 14 февраля в районе поселка Хужир в Ольхонском районе Иркутской области. Водитель хивуса на воздушной подушке не справился с управлением и врезался в стоящий на льду вездеход.
— Во время происшествия никто не пострадал, все отделались испугом. По предварительным данным, хивус отнес порыв ветра из-за чего и произошло столкновение, — прокомментировали в Байкало-Ангарской транспортной прокуратуре.
Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности судоходства.