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СК возбудил дело о теракте после украинского обстрела в Курской области

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено по факту обстрела в пятницу украинским БПЛА мирного населения Беловского района Курской области, сообщило в субботу ГВСУ СК РФ в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось, что один человек получил ранения при сбросе взрывного устройства с БПЛА на территорию частного дома в пятницу в Беловском районе.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (пункты “а”, “в” части 2 статьи 205 УК РФ). Установлено, что 14 февраля 2025 года в Беловском районе Курской области военнослужащие ВФУ, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на частный жилой дом, где проживал мирный житель. В результате совершенного преступления мирный житель получил ранение», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к преступлению.