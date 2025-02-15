СК возбудил дело о теракте после украинского обстрела в Курской области

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (пункты “а”, “в” части 2 статьи 205 УК РФ). Установлено, что 14 февраля 2025 года в Беловском районе Курской области военнослужащие ВФУ, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на частный жилой дом, где проживал мирный житель. В результате совершенного преступления мирный житель получил ранение», — говорится в сообщении ведомства.