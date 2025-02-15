Бастрыкин поручил возбудить дело по аварии с автобусами в Омске

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту массового ДТП в Омске.
Авария произошла накануне утром, 14 февраля. Столкнулись два автобуса и три легковых автомобиля.
По данным омского ГИБДД, медицинская помощь понадобилась 11 пассажирам автобусов.
Областной следком проводит проверку по ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Омской области возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.
Ранее мы сообщали, что мэр Омска Сергей Шелест поручил проверить ДТП своему заместителю, ответственному за транспорт. Также ход проверки взяла на контроль прокуратура.