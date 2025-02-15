Бастрыкин поручил возбудить дело по аварии с автобусами в Омске

Областной следком проводит проверку по ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Омской области возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.