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Неизвестные избили парней в центре Владивостока

По факту происшествия проводится проверка.

Источник: Комсомольская правда

Молодой человек отдыхал вместе со своим другом в одном из ночных заведений на Пограничной во Владивостоке. На них напали другие посетители клуба, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Пострадавшие обратились в полицию. По факту происшествия проводится проверка. Их направили на судебно-медицинское обследование для определения степени вреда, причиненного здоровью.

«Следователем отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ “Хулиганство”», — добавили в пресс-службе ведомства.

Расследование продолжается.

Ранее «КП» писала, что трое мужчин в ходе конфликта нанесли телесные повреждения молодым людям в возрасте 21 и 22 лет на Луговой. Нападавших нашли.