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Минобороны: Средства ПВО сбили девять беспилотников над Ростовской областью

Военные отразили воздушную атаку в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах.

Источник: Комсомольская правда

Средства ПВО перехватили и уничтожили девять беспилотников над Ростовской областью. Происшествие случилось в ночь на 15 февраля.

Всего за ночь над субъектами России было сбило 40 БПЛА. Кроме донского региона беспилотники были уничтожены над Волгоградской, Калужской и Саратовской областями.

Ранее глава Ростовской области сообщил, что средства ПВО, мобильные огневые группы отразили воздушную атаку на Ростовскую область. БПЛА уничтожили в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах.

В результате происшествия никто не пострадал.