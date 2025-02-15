Минобороны: Средства ПВО сбили девять беспилотников над Ростовской областью

Средства ПВО перехватили и уничтожили девять беспилотников над Ростовской областью. Происшествие случилось в ночь на 15 февраля.
Всего за ночь над субъектами России было сбило 40 БПЛА. Кроме донского региона беспилотники были уничтожены над Волгоградской, Калужской и Саратовской областями.
Ранее глава Ростовской области сообщил, что средства ПВО, мобильные огневые группы отразили воздушную атаку на Ростовскую область. БПЛА уничтожили в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах.
В результате происшествия никто не пострадал.