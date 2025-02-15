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Подросток на «Жигулях» въехал в автобус на полной скорости — видео

В центре Красноярска в субботу, 15 февраля, в 6 утра произошло ДТП — автомобиль «Жигули» на полной скорости въехал в автобус.

Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. Выяснилось, что за рулём авто находился 17-летний подросток. Помимо него в салоне сотрудники полиции обнаружили ещё троих человек. Никто из них не был пристегнут.

«В результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля ВАЗ, которые бригадой скорой помощи доставлены в медицинское учреждение для дальнейшего обследования», — прокомментировали в ведомстве.

В отношении родителей подростка составлен административный материал по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее в другом сибирском регионе первоклассник угнал машину и устроил ДТП с участием трех авто.

Кирилл Суржик.