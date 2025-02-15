В Новосибирске появились новые подробности нападения на комментатора Скворцова

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены лица, причастные к данному противоправному деянию. В настоящее время в отделе полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску находится гражданин, возможно причастный к совершению данного преступления.