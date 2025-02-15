В центре Москвы силовики провели рейд в отеле Savoy

«В отеле Savoy проводилась операция, в том числе по выявлению запрещенных веществ. Работали кинологи. Сотрудники силовых структур проверили у гостей документы. Несколько человек были доставлены в отдел», — сказал собеседник агентства, не уточнив, были ли задержанные. Он также не стал раскрывать всех целей проведенного мероприятия.
Другой собеседник агентства из силовых структур добавил, что в отношении некоторых посетителей мероприятия будут составлены административные протоколы, в том числе за нахождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он также не уточнил, сколько по факту проверки было задержано посетителей.