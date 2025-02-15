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В центре Москвы силовики провели рейд в отеле Savoy

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Силовики провели рейд в столичном отеле Savoy, где проходила вечеринка в честь Дня святого Валентина и должна была выступить общественный деятель Ирина Хакамада, несколько человек были доставлены в отдел. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«В отеле Savoy проводилась операция, в том числе по выявлению запрещенных веществ. Работали кинологи. Сотрудники силовых структур проверили у гостей документы. Несколько человек были доставлены в отдел», — сказал собеседник агентства, не уточнив, были ли задержанные. Он также не стал раскрывать всех целей проведенного мероприятия.

Другой собеседник агентства из силовых структур добавил, что в отношении некоторых посетителей мероприятия будут составлены административные протоколы, в том числе за нахождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он также не уточнил, сколько по факту проверки было задержано посетителей.