В Ростове на территории частного дома, куда упали обломки БПЛА, работают взрывотехники

В Ростове и в области в ночь на 15 февраля была отражена атака вражеских беспилотников, сообщил врио губернатора Донского края Юрий Слюсарь. По данным Минобороны РФ, всего были сбиты девять БПЛА.
По словам главы Ростовской области, обломки упали на крышу частного дома в Железнодорожном районе города. Пробита кровля, люди не пострадали.
На месте уже побывал и.о. главы Ростова-на-Дону Александр Скрябин. По его словам, на улице Ермака работают взрывотехники.
— Территория происшествия оцеплена. Поручил в случае необходимости организовать теплые помещения и питание. В оперативном порядке на месте происшествия работают службы реагирования, отключен газ. Жильцы дома не пострадали. Прошу всех сохранять спокойствие, — сообщил Александр Скрябин в своем телеграм-канале.