Рекламу запрещенных веществ ликвидировали в Астане

Акция была организована в рамках Комплексного плана мероприятий по противодействию и профилактике наркомании «Астана — город без наркотиков». В ней приняли участие сотрудники акимата столичного района Есиль, полиции и волонтеры Молодежного ресурсного центра «Астана Жастары», передает DKnews.kz.
Участники акции закрасили стены с объявлениями о продаже наркотических веществ, чтобы не допустить распространения опасной рекламы.
По фактам наркопропаганды в Астане за 2024 год и январь 2025 года возбуждено 35 уголовных дел. Ведется активная работа по выявлению и уничтожению граффити, рекламирующих запрещенные вещества. За 2024 год в столице закрашено 2 747 таких надписей. Кроме того, на блокировку направлено 268 сайтов по продаже наркотиков.
Столичные волонтеры регулярно принимают участие в подобного рода акциях.
Закрашивание стен с пропагандой наркотиков — это наш вклад в безопасное будущее молодежи. Надеемся, что эти акции помогут повысить эффективность борьбы с наркопреступностью.