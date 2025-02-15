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Рекламу запрещенных веществ ликвидировали в Астане

В столичном районе Есиль вновь обнаружили и закрасили опасные наркограффити, передает официальный сайт акимата Астаны.

Источник: Gov

Акция была организована в рамках Комплексного плана мероприятий по противодействию и профилактике наркомании «Астана — город без наркотиков». В ней приняли участие сотрудники акимата столичного района Есиль, полиции и волонтеры Молодежного ресурсного центра «Астана Жастары», передает DKnews.kz.

Участники акции закрасили стены с объявлениями о продаже наркотических веществ, чтобы не допустить распространения опасной рекламы.

По фактам наркопропаганды в Астане за 2024 год и январь 2025 года возбуждено 35 уголовных дел. Ведется активная работа по выявлению и уничтожению граффити, рекламирующих запрещенные вещества. За 2024 год в столице закрашено 2 747 таких надписей. Кроме того, на блокировку направлено 268 сайтов по продаже наркотиков.

сообщила старший оперуполномоченный Управления по противодействию наркопреступности ДП города Астаны Лейла Рахимова

Столичные волонтеры регулярно принимают участие в подобного рода акциях.

Закрашивание стен с пропагандой наркотиков — это наш вклад в безопасное будущее молодежи. Надеемся, что эти акции помогут повысить эффективность борьбы с наркопреступностью.

отметила волонтер МРЦ «Астана Жастары» Елизавета Прибыткова