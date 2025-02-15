Рекламу запрещенных веществ ликвидировали в Астане

По фактам наркопропаганды в Астане за 2024 год и январь 2025 года возбуждено 35 уголовных дел. Ведется активная работа по выявлению и уничтожению граффити, рекламирующих запрещенные вещества. За 2024 год в столице закрашено 2 747 таких надписей. Кроме того, на блокировку направлено 268 сайтов по продаже наркотиков.