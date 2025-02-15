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На севере Молдовы на снежной дороге перевернулся и врезался в дерево автобус Киев-Кишинев: 16 пассажиров доставлены в больницы

Согласно предварительной информации, водитель автобуса Киев-Кишинёв с 68 пассажирами на повороте на покрытой снегом дороге потерял контроль над автобусом.

Источник: Комсомольская правда

Серьезное ДТП по снежной дороге во Флорештском районе. Перевернулся автобус.

Киев-Кишинев.

Пострадали 16 человек.

По данным полиции, ДТП произошло около 05:00 утра неподалеку от села Чирипкэу Флорештского района.

Согласно предварительной информации, водитель автобуса Киев-Кишинёв с 68 пассажирами на повороте на покрытой снегом дороге потерял контроль над автобусом.

Автобус перевернулся и врезался в дерево.

16 человек с различными травмами были доставлены в районные больницы Флорешты и Сорок для оказания медицинской помощи.

Водитель, 35-летний мужчина, — был трезв.

Остальные пассажиры находятся в безопасности и размещены в полиции.