На севере Молдовы на снежной дороге перевернулся и врезался в дерево автобус Киев-Кишинев: 16 пассажиров доставлены в больницы

Серьезное ДТП по снежной дороге во Флорештском районе. Перевернулся автобус.
Киев-Кишинев.
Пострадали 16 человек.
По данным полиции, ДТП произошло около 05:00 утра неподалеку от села Чирипкэу Флорештского района.
Согласно предварительной информации, водитель автобуса Киев-Кишинёв с 68 пассажирами на повороте на покрытой снегом дороге потерял контроль над автобусом.
Автобус перевернулся и врезался в дерево.
16 человек с различными травмами были доставлены в районные больницы Флорешты и Сорок для оказания медицинской помощи.
Водитель, 35-летний мужчина, — был трезв.
Остальные пассажиры находятся в безопасности и размещены в полиции.