В Новосибирске загорелась маршрутка с пассажирами

15 февраля в Калининском районе Новосибирска около остановки АЗС загорелось маршрутное такси № 24, которое перевозило пассажиров. На место ЧП прибыли пожарные расчеты.
Как сообщает telegram-канал «Инцидент Новосибирск», объятая пламенем маршрутка остановилась на улице Богдана Хмельницкого. Водитель оперативно эвакуировал из салона людей и попытался потушить моторный отсек, забрасывая его снегом. На помощь мужчине пришли другие автомобилисты с огнетушителями. Вскоре к борьбе с огнем подключились прибывшие по вызову расчеты МЧС.
Микроавтобус получил серьезные повреждения. Информации о пострадавших не поступало. Причину возгорания установят дознаватели МЧС.
Не так давно на улице Лежена в Новосибирске горел новый мусоровоз.
Иван ЛУДНОВ.