В Новосибирске загорелась маршрутка с пассажирами

Как сообщает telegram-канал «Инцидент Новосибирск», объятая пламенем маршрутка остановилась на улице Богдана Хмельницкого. Водитель оперативно эвакуировал из салона людей и попытался потушить моторный отсек, забрасывая его снегом. На помощь мужчине пришли другие автомобилисты с огнетушителями. Вскоре к борьбе с огнем подключились прибывшие по вызову расчеты МЧС.