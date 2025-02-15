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В Новосибирске загорелась маршрутка с пассажирами

Возгорание произошло во время движения микроавтобуса.

15 февраля в Калининском районе Новосибирска около остановки АЗС загорелось маршрутное такси № 24, которое перевозило пассажиров. На место ЧП прибыли пожарные расчеты.

Как сообщает telegram-канал «Инцидент Новосибирск», объятая пламенем маршрутка остановилась на улице Богдана Хмельницкого. Водитель оперативно эвакуировал из салона людей и попытался потушить моторный отсек, забрасывая его снегом. На помощь мужчине пришли другие автомобилисты с огнетушителями. Вскоре к борьбе с огнем подключились прибывшие по вызову расчеты МЧС.

Микроавтобус получил серьезные повреждения. Информации о пострадавших не поступало. Причину возгорания установят дознаватели МЧС.

Не так давно на улице Лежена в Новосибирске горел новый мусоровоз.

Иван ЛУДНОВ.

пожары