В Ростове девушку без верхней одежды высадили из авто и избили

В Ростове ночью, 15 февраля, на Большой Садовой прохожие стали свидетелями жуткой сцены. По словам очевидцев, на обочине припарковалась иномарка с тонированными стеклами. Из салона авто мужчины вытащили девушку в красном платье, причем на ней не было обуви и верхней одежды.