В Ростове девушку без верхней одежды высадили из авто и избили

В Ростове ночью, 15 февраля, на Большой Садовой прохожие стали свидетелями жуткой сцены. По словам очевидцев, на обочине припарковалась иномарка с тонированными стеклами. Из салона авто мужчины вытащили девушку в красном платье, причем на ней не было обуви и верхней одежды.
— Выкинули на асфальт. Один избил ее ногами прямо на проезжей части. Потом, увидев, что я снимаю на телефон, затащили ее обратно и уехали, — рассказал в городском паблике свидетель инцидента.
Пост собрал десятки комментариев. Подписчики группы выразили девушке сочувствие и удивились тому, что никто из прохожих не позвонил в полицию.