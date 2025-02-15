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В Ростове девушку без верхней одежды высадили из авто и избили

Очевидцы сообщили об избиении девушки в центре Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове ночью, 15 февраля, на Большой Садовой прохожие стали свидетелями жуткой сцены. По словам очевидцев, на обочине припарковалась иномарка с тонированными стеклами. Из салона авто мужчины вытащили девушку в красном платье, причем на ней не было обуви и верхней одежды.

— Выкинули на асфальт. Один избил ее ногами прямо на проезжей части. Потом, увидев, что я снимаю на телефон, затащили ее обратно и уехали, — рассказал в городском паблике свидетель инцидента.

Пост собрал десятки комментариев. Подписчики группы выразили девушке сочувствие и удивились тому, что никто из прохожих не позвонил в полицию.