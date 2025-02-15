Зарядное устройство спровоцировало пожар в квартире в Нижегородской области

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. По предварительным данным, 60-летний хозяин квартиры в городе Перевоз оставил зарядку включенной в розетку и ушел на кухню. Через некоторое время устройство загорелось. Мужчина заметил возгорание, успел вывести из квартиры свою пожилую мать, но сам получил ожоги. Огонь удалось оперативно ликвидировать силами МЧС. Из подъезда эвакуировали восемь жильцов. Пострадавшего владельца квартиры доставили в центральную районную больницу.