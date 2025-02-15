В Самарской области утром 15 февраля полыхал автомобиль в Большой Глушице

При каких обстоятельствах начался пожар, пока не ясно. На кадрах, которыми поделилось оперативное ведомство, видно, что огонь в основном прошелся по салону, багажнику и дверям авто. А вот капот, под которым скрывается моторный отсек, где нередко и находится очаг возгорания, особо сильно не пострадал.