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В Самарской области утром 15 февраля полыхал автомобиль в Большой Глушице

Огонь уничтожил автомобиль в Большеглушицком районе, обошлось без пострадавших.

Источник: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Утром в субботу, 15 февраля 2025 года, в селе Большая Глушица Самарской области произошло ЧП. Там на одной из улиц загорелся автомобиль.

«Сегодня утром наши пожарные-спасатели ПСЧ 132 противопожарной службы региона тушили автомобиль в селе Большая Глушица. К счастью, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается», — сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

При каких обстоятельствах начался пожар, пока не ясно. На кадрах, которыми поделилось оперативное ведомство, видно, что огонь в основном прошелся по салону, багажнику и дверям авто. А вот капот, под которым скрывается моторный отсек, где нередко и находится очаг возгорания, особо сильно не пострадал.

пожары