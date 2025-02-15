В Самарской области утром 15 февраля полыхал автомобиль в Большой Глушице

Утром в субботу, 15 февраля 2025 года, в селе Большая Глушица Самарской области произошло ЧП. Там на одной из улиц загорелся автомобиль.
«Сегодня утром наши пожарные-спасатели ПСЧ 132 противопожарной службы региона тушили автомобиль в селе Большая Глушица. К счастью, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается», — сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
При каких обстоятельствах начался пожар, пока не ясно. На кадрах, которыми поделилось оперативное ведомство, видно, что огонь в основном прошелся по салону, багажнику и дверям авто. А вот капот, под которым скрывается моторный отсек, где нередко и находится очаг возгорания, особо сильно не пострадал.