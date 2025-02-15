В Воронеже два человека пострадали в массовой аварии на Острогожской

Воронежские автоинспекторы устанавливают обстоятельства массового ДТП, в котором пострадали два человека.
Авария произошла 14 февраля в 14.55 на улице Острогожской. 40-летний автомобилист на «Ниссан-Альмера Классик», по предварительным данным дорожной полиции, следовавший со стороны улицы Матросова в направлении улицы Теплоэнергетиков, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и врезался в «Форд-Куга», после чего по инерции «Ниссан» столкнулся со встречным «Тойота Рав-4».
ДТП было оформлено без пострадавших. Но позже из больницы сообщили, что к ним за медицинской помощью обратились 35-летний водитель «Тойота Рав-4» и его 33-летняя пассажирка.