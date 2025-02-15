В Екатеринбурге почти на сутки задержали вылет самолета в Пхукет

В Екатеринбурге почти на сутки задержался вылет самолета авиакомпании Red Wings в Таиланд. Авиалайнер на рейсе WZ-3145 должен был вылететь из Кольцово в аэропорт города Пхукета еще 14 февраля в 22:55 и прибыть в 7:15 по Екатеринбургу. Тем не менее, отправление было перенесено на вечер 15 февраля.
— Пассажиры обеспечены горячим питанием и водой, 211 человек размещены в трех гостиницах города Екатеринбурга. Оказание услуг пассажирам находится на контроле транспортной прокуратуры, — передает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Сообщается, что задержка рейса произошла по технической причине. На данный момент вылет запланирован на 15 февраля 21:10. В связи с инцидентом надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей.