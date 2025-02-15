В Екатеринбурге почти на сутки задержали вылет самолета в Пхукет

В Екатеринбурге почти на сутки задержался вылет самолета авиакомпании Red Wings в Таиланд. Авиалайнер на рейсе WZ-3145 должен был вылететь из Кольцово в аэропорт города Пхукета еще 14 февраля в 22:55 и прибыть в 7:15 по Екатеринбургу. Тем не менее, отправление было перенесено на вечер 15 февраля.