В Красноярске школьница получила ушибы после конфликта с одноклассниками

Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Согласно предварительным данным, между школьниками произошла потасовка, в результате которой 10-летняя девочка получила ушибы. Мать, увидев, в каком состоянии ее дочь пришла домой после учебы, обратилась за помощью к правоохранителям.
Сейчас в обстоятельствах конфликта между учащимися красноярской школы разбираются инспекторы по делам несовершеннолетних. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, подробности уточняются.
Напомним, что ранее в Канске школьники запинали сверстника и сняли это на видео. В полиции уточнили, что сообщений о происшествии в дежурную часть не поступало. Однако после распространения ролика стражи порядка сами начали проверку.