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В Красноярске школьница получила ушибы после конфликта с одноклассниками

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства конфликта между учащимися одной из школ Центрального района Красноярска.

Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным данным, между школьниками произошла потасовка, в результате которой 10-летняя девочка получила ушибы. Мать, увидев, в каком состоянии ее дочь пришла домой после учебы, обратилась за помощью к правоохранителям.

Сейчас в обстоятельствах конфликта между учащимися красноярской школы разбираются инспекторы по делам несовершеннолетних. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, подробности уточняются.

Напомним, что ранее в Канске школьники запинали сверстника и сняли это на видео. В полиции уточнили, что сообщений о происшествии в дежурную часть не поступало. Однако после распространения ролика стражи порядка сами начали проверку.