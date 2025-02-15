Школьник в Сибири показал ружьё другу и случайно убил его

В социальных сетях появилась информация о том, что школьник позвал в гости друга 12 февраля. Во время игры шестиклассник решил показать приятелю охотничий карабин, который достал из сейфа. Мальчишки рассматривали ружьё, когда друг случайно нажал на курок, в результате чего пуля попала в шею его приятеля. Стрелявший испугался и побежал за помощью.