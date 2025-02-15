Школьник в Сибири показал ружьё другу и случайно убил его

В посёлке Чунский 12 февраля произошла трагедия: 12-летний школьник случайно нажал на курок отцовского ружья, в результате чего пуля попала в его друга. К сожалению, прибывшие врачи не смогли спасти ребёнка. Подробности происшествия стали известны благодаря материалу на irk.aif.ru.
Посёлок Чунский, расположенный на севере Иркутской области, насчитывает более 27 тысяч жителей. Новость о трагедии быстро распространилась, и жители начали активно обсуждать произошедшее.
Один из жителей посёлка рассказал, что они слышали о трагедии, но не знают подробностей. Дети учились в школе № 90. Лариса Рудковская, жительница посёлка, сообщила, что обе семьи были положительными, и сейчас с ребёнком работает психолог.
В социальных сетях появилась информация о том, что школьник позвал в гости друга 12 февраля. Во время игры шестиклассник решил показать приятелю охотничий карабин, который достал из сейфа. Мальчишки рассматривали ружьё, когда друг случайно нажал на курок, в результате чего пуля попала в шею его приятеля. Стрелявший испугался и побежал за помощью.
Бригада скорой помощи прибыла быстро, но, к сожалению, спасти ребёнка не удалось. После трагедии на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. В ходе обысков в шкафу отца было обнаружено ещё оружие.
Следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области сообщило, что заведено уголовное дело, и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В социальных сетях жители выразили соболезнования родным погибшего мальчика и начали обсуждать, почему оружие хранилось в доступном для детей месте.
Подобные трагедии уже случались ранее. В конце 80-х годов в Чунском произошла аналогичная история, в мае 2009 года — в посёлке Ивановка Ангарского района, а в мае 2023 года — в посёлке Никола Иркутского района.
АиФ-Иркутск напоминает о других случаях, когда оружие становилось причиной трагедий. Например, в Ольхонском районе мужчина случайно застрелил охотника, приняв его за косулю, а на федеральной трассе «Сибирь» неподалёку от Нижнеудинска женщина погибла от выстрела, сделанного охотниками, которые поджидали дичь.