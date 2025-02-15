Глава СК потребовал доклад о неоказании мед.помощи ребенку в Иркутской области

— В средствах массовой информации выявлены публикации о нарушениях, допущенных бригадой скорой медицинской помощи в Иркутске. Сообщается о несвоевременном прибытии ответственных лиц, а также о непринятии необходимых мер по вызову в связи с резким ухудшением самочувствия ребенка, — сообщили в пресс-службе СК России.