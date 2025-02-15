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Глава СК потребовал доклад о неоказании мед.помощи ребенку в Иркутской области

СК России по Иркутской области организовал проверку.

Источник: Комсомольская правда

Глава следственного комитета России потребовал отчет от своих Иркутских коллег по факту неоказания медицинской помощи ребенку в Иркутской области. О ситуации стало известно, после публикации информации в местных СМИ.

— В средствах массовой информации выявлены публикации о нарушениях, допущенных бригадой скорой медицинской помощи в Иркутске. Сообщается о несвоевременном прибытии ответственных лиц, а также о непринятии необходимых мер по вызову в связи с резким ухудшением самочувствия ребенка, — сообщили в пресс-службе СК России.

Иркутские следователи организовали процессуальную проверку. Глава СК России поручил коллегам доложить о ходе проверки.