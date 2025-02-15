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Пешеход вышел на дорогу и был сбит насмерть в Бешенковичском районе

В Бешенковичском районе в ДТП погиб 37-летний пешеход.

Источник: Комсомольская правда

14 февраля на автодороге Бешенковичи — Ула произошло смертельное ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Витебской области.

Трагедия случилась около семи вечера на дороге Бешенковичи — Ула вблизи деревни Дрозды.

«Водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем Opel Zafira, совершил наезд на 37-летнего мужчину, который находился на проезжей части дороги» — рассказали в ГАИ.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

Ранее мы писали, что спасатели сняли мать и ребенка с балкона горящей квартиры на 7-м этаже в Пинске.

Еще рассказали, что минчанин прокатился на эскалаторе и лишился 700 рублей.

Кроме того, под Хойниками милиционеры застрелили волка, который забрался в деревню и убивал собак: «Люди боялись выходить на улицу».

Также мы писали про удивительную судьбу белорусского актера Владимира Дедюшко, который прославился в «Павлинке»: рюмка «с шапочкой» от Ворошилова, «разочарование» Якуба Коласа и связь с артистом Александром Дедюшко.