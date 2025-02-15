Пешеход вышел на дорогу и был сбит насмерть в Бешенковичском районе

14 февраля на автодороге Бешенковичи — Ула произошло смертельное ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Витебской области.
Трагедия случилась около семи вечера на дороге Бешенковичи — Ула вблизи деревни Дрозды.
«Водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем Opel Zafira, совершил наезд на 37-летнего мужчину, который находился на проезжей части дороги» — рассказали в ГАИ.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
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