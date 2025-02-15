В Ростовской области нашли мертвым майора полиции

В Ростовской области нашли мертвым начальника смены дежурной части одного из райотделов полиции донской столицы. По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, мужчина скончался скоропостижно.
Майору полиции было всего лишь 43 года.
— Руководство и личный состав ГУ МВД России по Ростовской области и Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону выражают глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким, — прокомментировали в донском главке.
Известно, что смерть оперативника не носит криминальный характер.