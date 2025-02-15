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В Екатеринбурге задержан подозреваемый в похищении девочки

В Екатеринбурге сотрудниками правоохранительных органов задержан подозреваемый в похищении 15-летней девочки.

Источник: AP 2024

Об этом стало известно из Telegram-канала региональной полиции.

Отмечается, что похитителем оказался местный житель Олег 1973 года рождения.

По данным ведомства, 14 февраля поступило сообщение об исчезновении 15-летней девочки в районе улицы Куйбышева в Екатеринбурге — ребёнка увёл незнакомый мужчина.

Сейчас девочка найдена, её доставили в больницу на обследование. Внешних повреждений на её теле не обнаружено.

В полиции добавили, что в момент похищения фигурант находился в неадекватном состоянии.

Ранее пропавшую в Тюмени 13-летнюю девочку вернули домой.