Начальник отдела Госавтоинспекции в Челябинске отправлен под стражу

В Челябинске суд отправил под стражу на два месяца начальника отдела Госавтоинспекции Антона Вяткина. Его задержали 14 февраля по подозрению в получении взяток от предпринимателей. По версии следствия, за денежное вознаграждение он помогал избежать эвакуации неисправных маршруток и упрощал прохождение техосмотра.