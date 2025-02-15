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Начальник отдела Госавтоинспекции в Челябинске отправлен под стражу

В Челябинске начальника отдела ГИБДД подозревают в получении взяток.

Источник: СУ СК России по Челябинской области

В Челябинске суд отправил под стражу на два месяца начальника отдела Госавтоинспекции Антона Вяткина. Его задержали 14 февраля по подозрению в получении взяток от предпринимателей. По версии следствия, за денежное вознаграждение он помогал избежать эвакуации неисправных маршруток и упрощал прохождение техосмотра.

— Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 апреля 2025 года, — сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, Вяткин получал взятки с 2020 по 2024 год. В деле фигурируют предприниматели, занимающиеся пассажирскими и грузовыми перевозками. Уголовное дело возбудили по статьям о получении взятки в значительном и крупном размерах.