В Екатеринбурге главу «Гортранса» Нугаева суд взял под стражу по делу о взятках

Директор подозревается в получении крупной суммы денег, ему предъявлено обвинение п. в. ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере). Прокурор настаивал на заключении под стражу, указывая на особую тяжесть обвинения и возможность воспрепятствования расследованию. Суд удовлетворил ходатайство следствия и решил заключить директора под стражу на два месяца. Постановление суда пока не вступило в законную силу.