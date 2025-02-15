Оттепель не пугает рыбаков: несколько автомобилей провалились под лёд в Приморье

Установившаяся в Приморье тёплая погода не спугнула рыбаков, а, наоборот, поманила за богатым уловом. Сразу несколько машин угодили в субботу, 15 февраля, в ледяную «ловушку» в районе Тавричанки. Информация об этом появилась в ТГ-канале (18+) ulov25r, сообщает ИА PrimaMedia.
На сделанных очевидцем кадрах видно, что одно транспортное средство наполовину ушло под воду, а второе и вовсе почти исчезло из поля зрения граждан. О пострадавших не сообщается.
Также в Сети стало известно, что ещё один автомобиль провалился на льду реки Майхэ (Артемовка).
Напомним, в крае действует постоянный запрет на выезд на лёд на всех видах транспорта. За нарушение грозит штраф от 1000 до 50 000 рублей. Но, несмотря на это, рыбаки продолжают систематически заезжать на водоёмы на автомобилях, подвергая себя и окружающих опасности. Так, в конце января две машины ушли под воду во время рыбалки в Приморье.