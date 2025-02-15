Оттепель не пугает рыбаков: несколько автомобилей провалились под лёд в Приморье

Напомним, в крае действует постоянный запрет на выезд на лёд на всех видах транспорта. За нарушение грозит штраф от 1000 до 50 000 рублей. Но, несмотря на это, рыбаки продолжают систематически заезжать на водоёмы на автомобилях, подвергая себя и окружающих опасности. Так, в конце января две машины ушли под воду во время рыбалки в Приморье.