Особо крупную партию гашишного масла обнаружили в Астане

В результате обыска в доме на кухонном шкафу обнаружены пластиковая бутылка объемом 937 мл с жидким светло-коричневым веществом, 400 пластиковых ампул, предназначенных для разлива масла, и свертки бумаги, внутри которых находилось вещество серо-зеленого цвета, предположительно, гашиша. Кроме того, в результате дополнительных следственных действий, а именно осмотра места происшествия, где, по словам задержанного, были осуществлены закладки, с нескольких адресов было извлечено 2 свертка, внутри каждого из которых находились 4 ампулы с наркотическим средством.